Оскільки ведучого з густою шевелюрою не бачили, передплатники зірки запитали, чи обрав Слава Дьомін такий стиль, чи це його природна особливість.

Як повідомляє Politeka.net , фанати вже звикли бачити кумирів українського шоу-бізу такими, якими вони постають перед ними на екранах. 38-річний український радіо- та телеведучий Слава Дьомін зізнався, чому багато років не відрощує волосся і показав архівне фото в Instagram , де ще має шевелюру.

Оскільки ведучого з густою шевелюрою не бачили, передплатники зірки запитали, чи вибрав він такий стиль, чи це його природна особливість. Як зізнався знаменитий українець, він із 22 років почав лисіти. Щоб замаскувати неприємний процес, Слава Дьомін довго коротко стригся, а потім почав голити волосся повністю. Український радіоведучий також вирішив, що без волосся йому значно краще.

"Я почав лисіти в 22 роки. І виглядало це жахливо. Дуже комплексував і думав, що лисим жахливо виглядатиму. Спочатку голився під машинку. А ось уже років 8 щоранку верстатом голю голову відразу як почищу зуби. Три хвилини і готово", – сказав українець.

Крім того, у фотоблозі інтерв'юер Слава Дьомін задовольнив цікавість фоловерів і показав, як виглядав, коли був ще з волоссям. Він уточнив, що на відповідному фото йому 18 років.

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