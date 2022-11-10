Как сообщает Politeka.net, фанаты уже привыкли видеть кумиров украинского шоу-биза такими, какими они предстают перед ними на экранах. 38-летний украинский радио- и телеведущий Слава Демин признался, почему много лет не отращивает волосы и показал архивное фото в Instagram, где у него еще есть шевелюра.
Поскольку ведущего с густой шевелюрой не видели, подписчики звезды спросили, выбрал ли он такой стиль или это его естественная особенность. Как признался знаменитый украинец, он с 22 лет начал лысеть. Чтобы замаскировать неприятный процесс, Слава Демин долго коротко стригся, а потом начал сбривать волосы полностью. Украинский радиоведущий также решил, что без волос ему значительно лучше.
"Я начал лысеть в 22 года. И выглядело это ужасно. Очень комплексовал и думал, что лысым буду ужасно выглядеть. Сначала брился под машинку. А вот уже лет 8 каждое утро станком брею голову сразу как почищу зубы. Три минуты и готово", – сказал украинец.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Тышкевич раскрыла, почему им с мужем придется уехать из нового дома: "Полномасштабная внесла много коррективов"
"Россияне оказались в западне": действительно ли ВСУ пошли в наступление на Херсонском направлении
"Как отрезало": Андрей Данилко честно ответил, почему его вещи теперь только черного цвета
Пополнение в семье Комарова из "Мир наизнанку", появились первые фото с малышом: "Самая модная мать!"
Кроме того, в фотоблоге интервьюер Слава Демин удовлетворил любопытство фолловеров и показал, как выглядел, когда был еще с волосами. Он уточнил, что на соответствующем фото ему 18 лет.
Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.