Поскольку ведущего с густой шевелюрой не видели, подписчики звезды спросили, выбрал ли Слава Демин такой стиль или это его естественная особенность.

Как сообщает Politeka.net, фанаты уже привыкли видеть кумиров украинского шоу-биза такими, какими они предстают перед ними на экранах. 38-летний украинский радио- и телеведущий Слава Демин признался, почему много лет не отращивает волосы и показал архивное фото в Instagram, где у него еще есть шевелюра.

Поскольку ведущего с густой шевелюрой не видели, подписчики звезды спросили, выбрал ли он такой стиль или это его естественная особенность. Как признался знаменитый украинец, он с 22 лет начал лысеть. Чтобы замаскировать неприятный процесс, Слава Демин долго коротко стригся, а потом начал сбривать волосы полностью. Украинский радиоведущий также решил, что без волос ему значительно лучше.

"Я начал лысеть в 22 года. И выглядело это ужасно. Очень комплексовал и думал, что лысым буду ужасно выглядеть. Сначала брился под машинку. А вот уже лет 8 каждое утро станком брею голову сразу как почищу зубы. Три минуты и готово", – сказал украинец.

Кроме того, в фотоблоге интервьюер Слава Демин удовлетворил любопытство фолловеров и показал, как выглядел, когда был еще с волосами. Он уточнил, что на соответствующем фото ему 18 лет.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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