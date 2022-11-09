Знаменитість Катерина Тишкевич розповіла, куди поїде її чоловік, а куди вона сама з нещодавно придбаного будинку.

Як повідомляє Politeka.net, 28-річна українська актриса Катерина Тишкевич, зважаючи на все, зовсім скоро виїжджає за кордон на зимовий період часу, оскільки їй морально дуже складно пережити періодичні ракетні атаки на Київ.

Крім того, вона їде туди лікуватися від хронічного болю, на який страждає вже 8 років. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що через фінансові проблеми їм із чоловіком - актором Валентином Томусяком - доведеться втратити вдома.

Так, актриса Катерина Тишкевич змушена з чоловіком виїхати з нещодавно придбаного будинку. Катя їде за кордон лікуватися, а от Валентин переїжджає до квартири.

Свій приватний будинок подружжя вирішило здати в оренду. Як зізналася Катя, на її лікування потрібні гроші. Роботи акторів зараз немає, а зарплати чоловіка їм не вистачить.

"Я планую виїхати за кордон і на це потрібні гроші. Робота Валика в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, то було ухвалено рішення поки виїхати зі свого тільки нещодавно придбаного будинку. Повномасштабна внесла багато корективів у наші плани, і у ваші теж, я знаю ", - поділилася Катерина Тишкевич .

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