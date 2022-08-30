Зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" актриса Катерина Тишкевич, яка вже вісім років бореться із загадковою хворобою – нестерпними головними болями, які прикували її до ліжка, поділилася новиною у своїх InstaStories.
Зокрема, вона розповіла, що повинна була відправитися на діагностику в Данію, але закордонні лікарі повідомили, що зможуть прийняти Тишкевич не раніше жовтня. Терпіти більше місяця актриса відмовилася, тому звернулася до київської клініки та розпочала експериментальне лікування.
Катерина Тишкевич опублікувала знімок з українським лікарем і підписала: "Нове експериментальне лікування розпочато. Лікар із такими очима не може мене не вилікувати. Вірю".
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Акторка Катерина Тишкевич випробувала вже всі традиційні та нетрадиційні методи лікування, але зрозуміти причину недуги їй так і не вдалося.
З початку війни хвороба в неї почала прогресувати. Стан актриси погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.
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