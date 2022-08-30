З початку війни хвороба в неї почала прогресувати. Стан актриси Катерини Тишкевич погіршився, і вона перестала вставати з ліжка.

Зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі" актриса Катерина Тишкевич, яка вже вісім років бореться із загадковою хворобою – нестерпними головними болями, які прикували її до ліжка, поділилася новиною у своїх InstaStories.

Зокрема, вона розповіла, що повинна була відправитися на діагностику в Данію, але закордонні лікарі повідомили, що зможуть прийняти Тишкевич не раніше жовтня. Терпіти більше місяця актриса відмовилася, тому звернулася до київської клініки та розпочала експериментальне лікування.

Катерина Тишкевич опублікувала знімок з українським лікарем і підписала: "Нове експериментальне лікування розпочато. Лікар із такими очима не може мене не вилікувати. Вірю".

Акторка Катерина Тишкевич випробувала вже всі традиційні та нетрадиційні методи лікування, але зрозуміти причину недуги їй так і не вдалося.

З початку війни хвороба в неї почала прогресувати. Стан актриси погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

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