Знаменитость Екатерина Тышкевич рассказала, куда поедет ее муж, а куда она сама из недавно приобретенного дома.

Как сообщает Politeka.net, 28-летняя украинская актриса Екатерина Тышкевич, судя по всему, совсем скоро уезжает за границу на зимний период времени, так как ей морально очень сложно пережить периодические ракетные атаки на Киев.

Кроме того, она едет туда лечиться от хронической боли, которой страдает уже 8 лет. На своей странице в Instagram артистка призналась, что из-за финансовых проблем им с мужем - актером Валентином Томусяком - придется лишиться дома.

Так, актриса Екатерина Тышкевич вынуждена с мужем уехать из недавно приобретенного дома. Катя едет за границу лечиться, а вот Валентин переезжает в квартиру.

Свой частный дом супруги решили сдать в аренду. Как призналась Катя, на ее лечение нужны деньги. Работы у актеров сейчас нет, а зарплаты мужа им не хватит.

"Я планирую выехать за границу и на это нужны денежки. Работа Валика в институте вообще не вывезет мою поездку, то было принято решение пока выехать из своего только недавно приобретенного дома. Полномасштабная внесла много коррективов в наши планы, и в ваши тоже, я знаю ", – поделилась Екатерина Тышкевич.

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