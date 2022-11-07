Катерина Тишкевич випробувала вже всі традиційні та нетрадиційні методи лікування, але зрозуміти причину недуги їй так і не вдалося.

Катерина Тишкевич страждає на головний біль, причину якого лікарі остаточно не можуть встановити. Тяжка хвороба сильно вплинула на психологічний стан української актриси. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Вже вісім років вона страждає від хронічного головного болю. Акторка сильно болить голова, а препарати при цьому вже не допомагають. Катерина Тишкевич випробувала вже всі традиційні та нетрадиційні методи лікування, але зрозуміти причину недуги їй так і не вдалося.

"Це почалося, коли мені було 20. Вісім років я страждаю на ці головні болі. Це не просто, що в мене мігрень або якісь напади. Це хронічний головний біль, який починається і може тривати місяцями, роками, поки я не починаю глушити її. дуже великою кількістю таблеток. Це один із антидепресантів і плюс нейролептики", - зізналася актриса.

З того часу у Катерини погіршився психологічний стан. Вона почала впадати у депресію. Катерина Тишкевич зізналася, що іноді у неї виникали думки про самогубство.

"Я пила 17 пігулок щодня. А в мене все одно боліла голова. Тоді я вже була в розпачі. Я вже впадаю в реальну депресію, тому я не можу встати з ліжка, бо в мене дуже болить і нічого мені не допомагає". Я була в такому стані, що або так, або я кінчаю життя самогубством", - додала актриса.

Нагадаємо, що Тишкевич розповіла про бажання Байрак поріднитися з путіним.

Як повідомляла Politeka, тяжкохвора українська актриса Тишкевич зважилася на одкровення.

Також Politeka писала, що біда сталася в родині ведучого Анатолія Анатоліча, довелося викликати поліцію.