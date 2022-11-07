Одіозний режисер Оксана Байрак навіть після повномасштабного вторгнення продовжила боронити росію, тоді як у війні звинуватила Україну. А також повелася на пропагандистську риторику та заявила, що росіяни – "братський народ".
Відома українська актриса Катерина Тишкевич раніше співпрацювала з режисером, в інтерв'ю Аліні Доротюк вона поділилася спогадами про Байрак.
Зокрема, Катерина Тишкевич працювала з режисером у серіалі "Ніщо не трапляється двічі". Саме завдяки цій роботі Тишкевич набула великої популярності та стала однією з провідних актрис України.
"Оксана мене здивувала. Або я була така сліпа, що не бачила, наскільки вона проросійськи налаштована. Були якісь жарти на кшталт: "За путіна я вийшла б заміж". Я завжди думала, що вона жене, так не може бути. Вона всім праворуч і ліворуч це говорила, я думала, що це такий невдалий жарт, але виявилося - не жарт... Це доводять її прямі пропагандистські ефіри, де вона говорила про те, як "Україна бомбила Донбас 8 років", про "алею ангелів" і все решта — за методичкою. Останні місяці перед початком повномасштабної війни ми майже не спілкувалися, бо мені дуже важко давалася ця дружба", - розповіла Катерина Тишкевич.
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Чоловік Тишкевич – актор Валентин Томусяк додав, що Оксана Байрак є дуже сильним режисером, вона чудово знає свою справу, проте це не українка. Така людина не може й надалі працювати в Україні, оскільки її позиція просто ганебна.
Нагадаємо, що тяжкохвора українська актриса Тишкевич зважилася на одкровення.
Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" Сагайдачна розірвала дружбу з Байрак та назвала причину.
Також Politeka писала, що ведучий Анатоліч назвав українок, яких слід покарати слідом за Лорак і Повалій.