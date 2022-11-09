Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", похвалилася незвичайним ранковим ефіром. Кадрами знаменита українка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, до неї в гості прийшли собаки та їхня господиня, які разом займаються каністерапією — різновид терапії з тваринами, метод лікування та реабілітації з використанням спеціально відібраних та навчених собак. Каністерапію використовують у медичній та соціальній реабілітації.
"Абсолютно різні за своїм характером собаки. Але кожен по-своєму неймовірний. Поряд із такими друзями - людина починає посміхатися. У такі моменти забуваєш про все на світі, я не знаю, як вони це роблять", - зазначила Лілія Ребрик.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Вони щиро ненавидять все українське": боєць ЗСУ розповів, як доводиться працювати серед зрадників, які здають позиції
Українці виступили проти встановлення головної ялинки країни: "Кошти на придбання, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ"
"Стоп, з мене досить!": зірка "Зважені та щасливі" Боржемська зізналася, як змінила своє життя
"Не витримав": трагедією на Київщині закінчилося приготування салату олів'є
Після закінчення зйомок, вона попрямувала додому, де на неї чекав улюблений вихованець - песик Діксі, породи бішон фрізе.
"Вдома на мене чекав мій особистий "каністерапевт". Як ми раніше жили без неї? Якщо діти просять у вас собачку - погоджуйтесь! Це абсолютне кохання", - додала Лілія Ребрик.
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.