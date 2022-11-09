После окончания съемок, Лилия Ребрик направилась домой, где ее ждал любимый питомец - песик Дикси, породы бишон фризе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", похвасталась необычным утренним эфиром. Кадрами знаменитая украинка поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, к ней в гости пришли собаки и их хозяйка, которые вместе занимаются канистерапией — разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации.

"Абсолютно разные по своему характеру собаки. Но каждая по-свойму невероятная. Рядом с такими друзьями - человек сразу начинает улыбаться. В такие моменты забываешь обо всем на свете, я не знаю, как они это делают", - отметила Лилия Ребрик.

После окончания съемок, она направилась домой, где ее ждал любимый питомец - песик Дикси, породы бишон фризе.

"Дома меня ждал мой личный "канистерапевт". Как мы раньше жили без нее? Если дети просят у вас собачку - соглашайтесь! Это абсолютная любовь", - добавила Лилия Ребрик.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.