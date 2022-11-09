Відома блогерка Даша Ульянова вирішила розповісти, як тримати себе у формі та шукати натхнення.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", продовжує показувати в Інстаграм свої найкращі кадри. Таким чином дівчина привертає до себе увагу та розповідає в постах про своє життя.

Довгий час Даша не говорила про себе і практично не публікувала новин, зараз же Даша активізувала свою роботу із соціальними мережами. Цього разу дівчина розповіла про натхнення, але багато хто більше звернув увагу на новий кадр із переможницею "Холостяка".

«Спорт. Це справді те, що тримає в тонусі. Спорт робить нас краще, загартовує, дозволяє виплеснути злість та роздратування.

Читання. Знаю, банально, але треба змусити мозок працювати. Чи не новини, а, скажімо, художня література.

Кулінарія. Чи це реально я пишу? Насправді я ніколи не отримувала такого задоволення від власноруч приготованих страв.

Прогулятися пішки/проїхатись, слухаючи улюблену музику. Це прямо перевірений метод у всі часи.

Поплачте. Справді, поплачте. Нехай вийдуть всі емоції, будь-які. Вдих/видих і вперед нового дня» - висловилася Даша.

Також дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала посеред міста. Як видно, на нових фотографіях Дашу знято під час прогулянки у Києві. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному та затишному осінньому образі.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Mood: зібрати себе в купу і прогулятися улюбленим містом"

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