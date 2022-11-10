На знімках популярна телеведуча Леся Нікітюк позує у старовинній блузі з ажурним коміром, довгою спідницею в підлогу та верхньою накидкою.

Як повідомляє Politeka.net, прихильники популярної телеведучої Лесі Нікітюк звикли до того, що знаменитість вміє дивувати та захоплювати своїми образами. Але на цей раз вона перевершила сама себе. Зокрема, Нікітюк вразила своїм перевтіленням у легендарну письменницю та поетесу Лесю Українку . Фото зірка запостила на своїй сторінці в Instagram.

Як виявилося, ще до вторгнення росії в Україну, Леся Нікітюк спробувала себе в ролі актриси, знявшись у серіалі. Виявилося, що у новому кінопроекті телеведуча зіграла одну з найвідоміших жінок давньої та сучасної України – поетесу Лесю Українку. На жаль, серіал так і не вийшов через війну, але знаменитість не встояла і показала себе в образі своєї героїні.

На знімках Леся Нікітюк позує у старовинній блузі з ажурним коміром, довгою спідницею у підлогу та верхньою накидкою. Образ доповнює зачіска, така сама, як була у її легендарної тезки. У підписі до знімків зірка залишила цитату із відомого вірша поетеси -"Contra spem spero!".

Зіркові колеги Нікітюк, включаючи Дашу Астаф'єву та Андрія Беднякова, захопилися її схожістю з Лесею Українкою. Також у коментарях підписники телеведучої не змогли приховати здивування та захоплення: "Прямо, як справжня", "Боже як ви схожа на Лесю Українку, не тільки однакові імена (псевдонім), але ще й зовнішність схожа", "Леся ви дуже класна! талановита, смішна", "Леся, може ти в минулому житті була Лесею Українкою?".

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.