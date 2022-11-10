Світлана Лобода висловилася про свої плани в Америці, які зацікавили українців.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка поїхала жити з Росії і виступила проти дій окупантів, вирішила влаштувати серію благодійних концертів. Також Лобода пояснила, чим зараз займається в Америці.

«Ми завершили наш благодійний тур Америкою. Він був організований в короткі терміни і міста було не так багато, як хотілося б, але я обов'язково повернуся 😇

Я дякую моїм неймовірним глядачам за любов, відданість і такий теплий прийом! Ви зробили мене ще сильнішим, ви даєте мені сили жити і творити! і я точно знаю, що разом ми здатні подолати абсолютно все 🙏 А я продовжую свою подорож» - пише Лобода.

«Будемо із задоволенням ✊; Наша гордість🥹❤️; Найкрасивіша; Ми теж на Вас дуже чекаємо ❤; Люблю ❤️; Нереально красива 🥰💛🥹; Гарненька 😍; Як добре! 😍».

"Майамі! Це було нереально! Дякую! Сьогодні чекаємо на концерті в Нью-Йорку, початок о 20.00" -раніше писала Лобода. Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки. Щоправда, якщо українські фанати підтримали артистку, то російські накинулися на неї із жорсткою критикою.

Нагадаємо, "Це ще не кінець": Трінчер у мереживному комплекті хизнулася десятком татуювань, відео.

Як повідомляла Politeka, "Приїжджай у Миколаїв, дорога": запроданка Лорак засвітилася в Іспанії та отримала жорстку відповідь українців.

Також Politeka писала, що"Мій красень": Сніжана Бабкіна показала сина, який вже на голову вищий за неї.