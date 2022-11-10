Светлана Лобода высказалась о своих планах в Америке, которые заинтересовали украинцев.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая уехала жить из рф и выступила против действий оккупантов, решила устроить серию благотворительных концертов. Также Лобода объяснила, чем сейчас занимается в Америке.

«Мы завершили наш благотворительный тур по Америке. Он был организован в короткие сроки и города было не так много как хотелось бы, но я обязательно вернусь 😇

Я благодарю моих невероятных зрителей за любовь, преданность и такой теплый прием! Вы сделали меня еще сильнее, вы даете мне силы жить и творить! и я точно знаю, что вместе мы способны преодолеть абсолютно все🙏 А я продолжаю свое путешествие» - пишет Лобода.

«Будем с удовольствием ✊; Наша гордость🥹❤️; Самая красивая; Мы тоже Вас очень ждем ❤; Люблю ❤️; Нереально красивая🥰💛🥹; Хорошенькая 😍; Как хорошо!😍».

"Майами! Это было нереально! Спасибо! Сегодня ждём Вас на концерте в Нью-Йорке, начало в 20.00" -ранее писала Лобода. пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки. Правда, если украинские фанаты поддержали артистку, то российские накинулись на нее с жесткой критикой.

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