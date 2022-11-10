Відома блогерка та переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан вирішила показати цікаві кадри після тренування.

Переможниця одного із сезонів «Холостяка» із Михайлом Заливаком Ганна Богдан щодня показує в Інстаграм доволі цікаві кадри. Через рік стосунків Анна розлучилася з головним героєм проекту та переїхала до іншої квартири.

Життям Анни, як і раніше, цікавиться багато шанувальників, задають їй незручні питання і також запитують про секрети краси. Так як раніше Богдану вдалося скинути більше десяти зайвих кг і вона не раз розповідала про правила здорового схуднення.

Зараз екс-модель демонструє своїм нові захоплення та показує підтягнуті форми у чорному силуетному костюмі.

«Ух, зараз буде! Сідниці горіли. Втомлена і мені це подобається» - показує Ганна, як поводиться у формі.

Раніше Ганна вирішила згадати перед виходом нового сезону свою ефектну появу. Тоді їй вдалося привернути увагу ідеальною фігурою та довгими ногами у відкритій чорній сукні з вирізами.

Причому Ганну раніше знали в іншому статусі, вона була раніше заміжня за колишнім головою ВП Володимира Зеленського за Андрієм Богданом.

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