Известная блогерша и победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан решила показать интересные кадры после тренировки.

Победительница одного из сезонов «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан каждый день показывает в Инстаграм довольно интересные кадры. Спустя год отношений Анна рассталась с главным героем проекта и переехала в другую квартиру.

Жизнью Анны по-прежнему интересуется много поклонников, задают ей неловкие вопросы и также спрашивают о секретах красоты. Так как ранее Богдан удалось скинуть более десяти лишних кг и она не раз рассказывала о правилах здорового похудения.

Сейчас экс-модель демонстрирует своим новые увлечения и показывает подтянутые формы в черном силуэтном костюме.

«Ух, сейчас будет! Ягодицы горели. Уставшая и мне это нравится» - показывает Анна, как держит себя в форме.

Ранее Анна решила вспомнить перед выходом нового сезона свое эффектное появление. Тогда ей удалось привлечь внимание идеальной фигурой и длинными ногами в открытом черном платье с вырезами.

Причем Анну ранее знали в другом статусе, она была раньше замужем за бывшим главой ОП Владимира Зеленского за Андреем Богданом.

Напомним, Огневич посоветовала, как пережить грядущую зиму: "Готовься без паники, а с умом".

Как сообщала Politeka, Жена Решетника завлекла милыми развлечениями с младшим сыночком: "Он мой – антистресс".

Также Politeka писала, что Астафьева на черно-белых кадрах показала, в кого пошла красотой: "Боже мой, какая драгоценная…".