Победительница одного из сезонов «Холостяка» с Михаилом Заливако Анна Богдан каждый день показывает в Инстаграм довольно интересные кадры. Спустя год отношений Анна рассталась с главным героем проекта и переехала в другую квартиру.
Жизнью Анны по-прежнему интересуется много поклонников, задают ей неловкие вопросы и также спрашивают о секретах красоты. Так как ранее Богдан удалось скинуть более десяти лишних кг и она не раз рассказывала о правилах здорового похудения.
Сейчас экс-модель демонстрирует своим новые увлечения и показывает подтянутые формы в черном силуэтном костюме.
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«Ух, сейчас будет! Ягодицы горели. Уставшая и мне это нравится» - показывает Анна, как держит себя в форме.
Ранее Анна решила вспомнить перед выходом нового сезона свое эффектное появление. Тогда ей удалось привлечь внимание идеальной фигурой и длинными ногами в открытом черном платье с вырезами.
Причем Анну ранее знали в другом статусе, она была раньше замужем за бывшим главой ОП Владимира Зеленского за Андреем Богданом.
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