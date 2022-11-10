Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф" у країнський шеф-кухар Євген Клопотенко, який ще до 24 лютого перейшов рідною мовою, звернувся до співвітчизників. Він зазначив у Instagram, що спілкування українською допомогло йому повністю стати собою та показав на прикладі, чому краще бути українцем на всі 100%.

Кулінар Євген Клопотенко запропонував намалювати портрет і представити людину, яка розмовляє російською, читає Достоєвського, слухає Алегрову, їсть макарони з майонезом, мімозу та бутерброди зі шпротами.

А після цього уявити іншу людину, яка розмовляє українською, читає Івана Франка та Кінга, слухає Онуку, їсть банош із бринзою, шкварками та кисленькою маринованою цибулею, п'є еспресо та заїдає паляничкою з вершковим маслом та коропами, пече картопляники та лемішку, про яку писав Котляревський в Енеїді.

"Ким ви хочете бути? Хоча це вже очевидно, що друге. Тому що це чудово – мати міцну базу та емоційний зв'язок зі своєю рідною українською та нашаровувати на це вже світовий досвід. Це розвиток. Але з базою потрібно ще знайомитися, розглядати та вибудовувати", - зазначив Євген Клопотенко та надав у відео рецепт лемішки.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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