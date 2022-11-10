Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который еще до 24 февраля перешел на родной язык, обратился к соотечественникам. Он отметил в Instagram, что общение на украинском помогло ему полностью стать собой и показал на примере, почему лучше быть украинцем на все 100%.

Кулинар Евгений Клопотенко предложил нарисовать портрет и представить человека, который говорит по-русски, читает Достоевского, слушает Аллегрову, ест макароны с майонезом, мимозу и бутерброды со шпротами.

А после этого представить другого человека, который разговаривает на украинском, читает Ивана Франко и Кинга, слушает Онуку, ест банош с брынзой, шкварками и кисленьким маринованным луком, пьет эспрессо и заедает паляничкой со сливочным маслом и карпами, печет картопляники с грибами и лемишку о которой писал Котляревский в Энеиде.

"Кем вы хотите быть? Хотя это уже очевидно, что второе. Потому что это прекрасно – иметь прочную базу и эмоциональную связь со своим родным украинским и наслаивать на это уже мировой опыт. Это развитие. Но с базой нужно еще знакомиться, рассматривать и выстраивать", - отметил Евгений Клопотенко и предоставил в видео рецепт лемишки.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.