Слава Дьомін стверджує, що не піариться на артистах, котрий обрали росію, і не популяризує їх в Україні.

Відомого українського телеведучого Славу Дьоміна розкритикували за хайп на зірках, які поїхали на росію та мовчать про війну. Йому написали безліч негативних коментарів про те, що згадками зрадниць-певічок "ASTI" та Регіни Тодоренко він підвищує собі рейтинг. Телеведучий вирішив відповісти на хейт на своєму каналі у Youtube .

Слава Дьомін стверджує, що не піариться на артистах, котрий обрали росію, і не популяризує їх в Україні, а навмисне поливає брудом. Він відповів, що головна причина частої згадки таких артистів - спроба донести аудиторії, чому ж цих артистів варто перестати слухати.

"Хочу пояснити, навіщо я порушую тему зрадників, на прикладі Асті. Ця співачка досі перебуває на перших щаблях прослуховувань в українській ITunes. Ви, ті українці, які досі слухаєте її пісні, повинні знати, хто вона, і що гроші за ваші прослуховування йдуть на податки запити. Потім із цих податків там купується зброя. Саме для цього я постійно розповідаю вам про тих, хто у найважчий момент зрадив Україну", – роз'яснив Слава Дьомін.

Він додав, що сам уже давно перестав слухати російську музику та закликає інших це зробити. Слава Дьомін також нагадав, що є багато гідних артистів із проукраїнською позицією.



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