Слава Демин утверждает, что не пиарится на артистах, который выбрали россию, и не популяризирует их в Украине.

Известного украинского телеведущего Славу Демина раскритиковали за хайп на звездах, которые уехали на россию и молчат о войне. Ему написали множество негативных комментариев о том, что упоминаниями предательниц-певичек "ASTI" и Регины Тодоренко он повышает себе рейтинг. Телеведущий решил ответить на хейт на своем канале в Youtube.

Слава Демин утверждает, что не пиарится на артистах, который выбрали россию, и не популяризирует их в Украине, а умышленно поливает грязью. Он ответил, что главная причина частого упоминания таких артистов - попытка донести аудитории почему же этих артистов стоит перестать слушать.

"Хочу объяснить, зачем я поднимаю тему предателей, на примере Асти. Эта певица до сих пор находится на первых ступенях прослушиваний в украинском ITunes. Вы, те украинцы, которые до сих пор слушаете ее песни, вы должны знать, кто она, и что деньги за ваши прослушивания идут на налоги п*раши. Потом из этих налогов там покупается оружие. Именно для этого я постоянно рассказываю вам о тех, кто в самый трудный момент предал Украину", – разъяснил Слава Демин.

Он добавил, что сам уже давно перестал слушать российскую музыку и призывает других это сделать. Слава Демин также напомнил, что есть много достойных артистов с проукраинской позицией.



Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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