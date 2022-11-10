Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни". Там учасниця була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманти". А після повномасштабного вторгнення Іващенко вирушила працювати на круїзний лайнер, де мала контракт на 4,5 місяця, який нещодавно закінчився. Не забуває Іващенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз зірка показала, як проводить час на іспанському острові. Іващенко поділилася кількома фото, хваляючись відпочинком.

"Ці маленькі вулички та чудові краєвиди. Я закохалася в цей острів", - написала Еліна під кадрами.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

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Нагадаємо, фаворитка Олега Винника відверто розповіла, як працювала на лайнері.

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