Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни". Там учасниця була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманти". А після повномасштабного вторгнення Іващенко вирушила працювати на круїзний лайнер, де мала контракт на 4,5 місяця, який нещодавно закінчився. Не забуває Іващенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
На цей раз зірка показала, як проводить час на іспанському острові. Іващенко поділилася кількома фото, хваляючись відпочинком.
"Ці маленькі вулички та чудові краєвиди. Я закохалася в цей острів", - написала Еліна під кадрами.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, фаворитка Олега Винника відверто розповіла, як працювала на лайнері.
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