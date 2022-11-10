Певица Элина Иващенко показала, как проводит время на острове Испании, хвастнув перед украинцами.

Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни". Там участница была в команде Олега Винника, с которым спела песню "Диаманты". А после полномасштабного вторжения Иващенко отправилась работать на круизный лайнер, где у нее был контракт на 4,5 месяца, который недавно закончился. Не забывает Иващенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала, как проводит время на испанском острове. Иващенко поделилась несколькими фото, хвастаясь отдыхом.

"Эти маленькие улочки и прекрасные виды. Я влюбилась в этот остров", - написала Элина под кадрами.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Приезжайте в Апулию в Италию", "Ты же красотка, супер".

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