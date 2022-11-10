Як пише Politeka.net, Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка брала участь у шоу "Танці зі зірками", де її підтримував Влад Яма. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка зачарувала вигинами, одягнувши сукню з розрізом від стегна. Ганна виставила ніжку, захоплюючи бездоганною фігурою.

"Як об'єдную роботу та материнство.

Це питання ставлять мені дуже часто. Я думаю, точна відповідь, рецепт, Вам не надасть жодна мама.

Все залежить від окремого випадку. Вашої зайнятості, графіку, віку дитини та ін. Від себе скажу, що на кожному етапі Роминого дорослішання я вирішувала всі питання по-різному", - написала Анна під фото.

Фанати, включаючи Машу Єфросинину, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Красуня, наша гордість", "Красуня, наша Клас. Дякую за відвертість", "ви дуже хороша мама та й людина і ще професіонал.. це відразу можна побачити.. і те що Рома ваша підтримка то ваша любов і турбота про виховання . Вам обом дуже пощастило що ви один у одного .. ну а ви супермама)".

Нагадаємо, Ганна Різатдінова з-за кордону звернулася до українців із несподіваною порадою.

А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Влада Ями з "Танців з зірками" вразила гнучкістю у прозорій сукні.

Також Politeka писала, що Ганна Різатдінова зізналася, в яку незручну ситуацію потрапила



