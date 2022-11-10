Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая участвовала в шоу "Танці з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда заворожила изгибами, надев платье с разрезом от бедра. Анна выставила ножку, восхищая безупречной фигурой.
"Как объединяю работу и материнство.
Этот вопрос задают мне очень часто. Я думаю точный ответ, рецепт, Вам не предоставит ни одна мама.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Идут консультации США и россии": Путин якобы готовится передать власть, а кандидат уже согласован
"Быстро не будет": раскрыты подробности побега россиян из Херсона и их главная цель
Количество взрывов растет: новой бедой для украинцев обернулось отключение электричества
Израиль нанес многочисленные удары по конвою иранского оружия: известны первые результаты уничтожения
Все зависит от отдельного случая. Вашей занятости, графику, возрасту ребенка и т.д. От себя скажу, что на каждом этапе Роминого взросления я решала все вопросы по разному", - написала Анна под фото.
Фанаты, включая Машу Ефросинину, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красавица, наша гордость", "Красавица, наша Клас. Спасибо за откровенность", "вы очень хорошая мама да и человек и еще профессионал .. это сразу можно увидеть .. и то что Рома ваша поддержка то ваша любовь и забота о воспитании. Вам обоим очень повезло что вы друг у друга ..ну а вы супермама)".
Напомним, Анна Ризатдинова из-за границы обратилась к украинцам с неожиданным советом
А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила гибкостью в прозрачном платье
Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова призналась, в какую неловкую ситуацию попала