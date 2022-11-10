Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який одружений на нотаріусі Христині. Але з серпня цього року ніхто не бачив публічно разом. Слава Дьомін зазначив, що після поїздки Володимира до Канади до дітей почалися проблеми із Христиною. А нещодавно з'явилася новина, що пара отримала документи про розлучення із суду. Володимир і Христина ніяк не коментували ситуацію, воліючи мовчати.

При цьому Крістіна не забуває про свій блог в Інстаграм, де ділиться з українцями багатьом цікавим. Днями зірка розповідала про повіт з України до Відня та ділилася, що для неї це зараз складне рішення. А цього разу дружина Остапчука показала, як добиралася до Ужгорода з Києва.

"9 годин 45 хвилин. Три зупинки на каву та заправку. Один хот-дог. В Ужгороді на дві години раніше, ніж показав навігатор. Питання: скільки штрафів буде?", - написала Христина під першим сторісом.

"Вже три штрафи надійшло і оплачено", - написала на другому сторіс дружина Остапчука.

Нагадаємо, дружина Остапчука у спокусливому образі показала, якою стала після випитого шампанського.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про повіт з України

Також Politeka писала, що дружина Остапчука у спокусливому корсеті наголосила на хвилюючих вигинах.



