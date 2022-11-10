Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами і стала співачкою, зібравши молодіжний панк-рок гурт і встигла вже дати кілька концертів. А цього року Маша вже вступила на навчання до Лондона. Але не все так райдужно виявилося в Англії, адже у співачки-початківці почалися проблеми зі шкірою обличчя. Все дійшло до того, що Маша загрожувала виїхати з країни.

Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка показала, яку покупку здійснила, перебуваючи у Лондоні.

"Купила чобітки", - написала Маша, показуючи їх на собі.

А на другому сторисі зірка задерла ніжку в міні, продовжуючи хвалитися не лише покупкою, а й довгими ніжками, які успадкувала від своєї мами Олі.

Нагадаємо, Кароль в обіймах Полякової збентежила несподіваною заявою після всіх розбірок.

А ще Politeka писала, що Єфросиніна показала Полякову та зізналася, як іноді вони "грішать" вечорами

Також Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила виглядом, погрожуючи кинути навчання у Лондоні.



