Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами і стала співачкою, зібравши молодіжний панк-рок гурт і встигла вже дати кілька концертів. А цього року Маша вже вступила на навчання до Лондона. Але не все так райдужно виявилося в Англії, адже у співачки-початківці почалися проблеми зі шкірою обличчя. Все дійшло до того, що Маша загрожувала виїхати з країни.
Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка показала, яку покупку здійснила, перебуваючи у Лондоні.
"Купила чобітки", - написала Маша, показуючи їх на собі.
А на другому сторисі зірка задерла ніжку в міні, продовжуючи хвалитися не лише покупкою, а й довгими ніжками, які успадкувала від своєї мами Олі.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Дантес постригся?": українці висміяли Дорофєєву за фото з новим бойфрендом, співачка не промовчала
Лопес у крихітному вбранні нагадала, чому їй продовжують заздрити молоді артисти: "Не можу повірити"
Це ж чиста капітуляція, - Дмитро Співак про поведінку росії на міжнародній арені
Анна Трінчер вразила змінами в зовнішності після скандалу з чоловіком: "Ви скажені..."
Нагадаємо, Кароль в обіймах Полякової збентежила несподіваною заявою після всіх розбірок.
А ще Politeka писала, що Єфросиніна показала Полякову та зізналася, як іноді вони "грішать" вечорами
Також Politeka писала, що дочка Полякової приголомшила виглядом, погрожуючи кинути навчання у Лондоні.