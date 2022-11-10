Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина уже не раз записывали совместные интервью в рамках шоу "Взрослые девочки", в котором обсуждают довольно острые темы. В этот раз артистки записали несколько коротких роликов до основных съемок.

В Стори Ефросинина показала, как они могут позволить себе с Поляковой подурачиться и как иногда тоже страдают от неловкого вида перед камерой.

Мария и Ольга пожаловались на самочувствие из-за интересно проведенного вечера до этого:

«Кто снимается с утра, тот не должен был есть на ночь сулугуни с домашним грузинским винишком!» - подметила Ефросинина.

Как можно понять, у звезд сложились хорошие дружеские отношения. Знаменитости встретились в одном из кафе, а певица не удержалась и села за рояль, чтобы сыграть культовую песню. Кадрами Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.

Телеведущая прилетела специально в Грузию, где сейчас находится Оля Полякова. Они не только сняли там новый выпуск шоу "Дорослі дівчата", а й весело провели вместе время. Во время их встречи, Оля не удержалась и сыграла на рояле культовую песню Ирины Билык "Ти мій".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.