Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина уже не раз записывали совместные интервью в рамках шоу "Взрослые девочки", в котором обсуждают довольно острые темы. В этот раз артистки записали несколько коротких роликов до основных съемок.
В Стори Ефросинина показала, как они могут позволить себе с Поляковой подурачиться и как иногда тоже страдают от неловкого вида перед камерой.
Мария и Ольга пожаловались на самочувствие из-за интересно проведенного вечера до этого:
«Кто снимается с утра, тот не должен был есть на ночь сулугуни с домашним грузинским винишком!» - подметила Ефросинина.
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Как можно понять, у звезд сложились хорошие дружеские отношения. Знаменитости встретились в одном из кафе, а певица не удержалась и села за рояль, чтобы сыграть культовую песню. Кадрами Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.
Телеведущая прилетела специально в Грузию, где сейчас находится Оля Полякова. Они не только сняли там новый выпуск шоу "Дорослі дівчата", а й весело провели вместе время. Во время их встречи, Оля не удержалась и сыграла на рояле культовую песню Ирины Билык "Ти мій".
Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.
Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.