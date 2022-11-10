Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже успела пойти по стопам звездной мамы и стала певицей, собрав молодежную панк-рок группу и успела уже дать несколько концертов. А в этом году Маша уже поступила на учебу в Лондон. Но не все так радужно оказалось в Англии, ведь у начинающей певицы начались проблемы с кожей лица. Все дошло до того, что Маша угрожала уехать из страны.

Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда показала, какую покупку совершила, находясь в Лондоне.

"Купила сапожки", - написала Маша, показывая их на себе.

А на втором сторис звезда задрала ножку в мини, продолжая хвастаться не только покупкой, но и длинными ножками, которые унаследовала от своей мамы Оли.

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А еще Politeka писала, что Ефросинина показала Полякову и призналась, как иногда они "грешат" по вечерам

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