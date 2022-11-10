Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами, а після 24 лютого почала активно волонтерити. Також Леся відновила свій інтерес до кар'єри співачки та встигла випустити кілька хітів. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Нікітюк похвалилася стильним чином під час прогулянки Києвом.
"Київ вечірній... завжди атмосферний, красивий і рідний. За 10 років життя тут, я зрозуміла, що майже ніде не була( завжди робота, зйомки і тільки один маршрут - від будинку до знімального майданчика", - написала Леся у своєму блозі.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
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"Ну Богиня", "Леся, ви шикарна", "Неймовірна", "Чому це настільки красиво", "Це я в порівнянні з тобою ніде не була. Леська не скаржся".
Нагадаємо, Нікітюк приміряла на себе образ Лесі Українки, вразивши Астаф'єву та Беднякова.
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила "нескінченними" ніжками на підборах
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк підняла настрій українцям і нагадала, чому не варто засмучуватися.