Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами, а після 24 лютого почала активно волонтерити. Також Леся відновила свій інтерес до кар'єри співачки та встигла випустити кілька хітів. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Нікітюк похвалилася стильним чином під час прогулянки Києвом.

"Київ вечірній... завжди атмосферний, красивий і рідний. За 10 років життя тут, я зрозуміла, що майже ніде не була( завжди робота, зйомки і тільки один маршрут - від будинку до знімального майданчика", - написала Леся у своєму блозі.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Ну Богиня", "Леся, ви шикарна", "Неймовірна", "Чому це настільки красиво", "Це я в порівнянні з тобою ніде не була. Леська не скаржся".

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