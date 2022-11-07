Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая также пробует себя в качестве певицы. Звезда не забывает и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся появилась с бокалом, впечатлив украинцев.

"Пятница", - написала Леся.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Леся мне на Хюррем похожа (забыла как звать актрису)", "Когда хотела выпить одна, а тебя позвала подруга", "а это всего лишь кока кола", "это у меня сегодня такой вечер.. я завтра выходная а мужу на работу, у меня хелоу а у него гудбай!", "Когда привыкла с мужем это говорить, теперь сама 8 месяцев...", "Леся, вы так изменились в последнее время, такая женственная, нежная, хрупкая, была красотка, стала просто нереальной", "а это пятница, а я то думал, почему все так удивляются мне в понедельник".

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