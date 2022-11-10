Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с оккупационными войсками, а после 24 февраля начала активно волонтерить. Также Леся возобновила свой интерес к карьере певицы и успела выпустить несколько хитов. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Никитюк похвасталась стильным образом во время прогулки по Киеву.
"Киев вечерний.. всегда атмосферный, красивый и родной. За 10 лет жизни здесь, я поняла, что почти нигде не была( всегда работа, съемки и только один маршрут - от дома до съемочной площадки", - написала Леся в своем блоге.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Ну Богиня", "Леся, вы шикарная", "Невероятная", "Почему это настолько красиво", "Это я по сравнению с тобой нигде не была. Леська не жалуйся".
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