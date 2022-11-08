Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами, а также активно помогает украинцам, занимаясь волонтерством. Звезда после 24 февраля открыла Прихисток для украинцев, бегущих из зоны боевых действий, где помогала им всем необходимым. Недавно Леся объявила о закрытии организации, при этом пообещала продолжить помогать некоторым семьям. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся поделилась фото, где позировала в толстовке и была на каблуках. Звезда хвасталась стройными ножками, позируя в раздевалке.

"Сейчас заканчиваю тренировку и выбираю победителя) я все помню", - написала Леся, интригуя планами украинцев.

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