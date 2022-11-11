Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемагала на шоу "Танці зі зірками". Також зірка була головною героїнею шоу "Холостячка", а після цього судила проект "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А тепер зірка вирішила розповісти про своє каблучку на безіменному пальці.
"Каблучка", - написала Мішина на кадрах, поставивши смайлики.
"Так, закидали мене повідомленнями, я вчора сказала не каблучка, а обручка. Дівчатка, каблучка", - повторила Ксенія, показуючи кільце.
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До цього Ксенія їхала в авто та розповідала про кільце на своєму безіменному пальці. І Мішина обмовилася, сказавши "обручка", що відразу породило чутки про нового обранця.
Слід зазначити, що чутки з'явилися не на порожньому місці, адже Ксенія нещодавно розповідала про своє таємне побачення і хвалилася величезним букетом квітів.
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