Актриса та "Холостячка" Ксенія Мішина показала обручку на безіменному пальці, звернувшись до фанатів.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемагала на шоу "Танці зі зірками". Також зірка була головною героїнею шоу "Холостячка", а після цього судила проект "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А тепер зірка вирішила розповісти про своє каблучку на безіменному пальці.

"Каблучка", - написала Мішина на кадрах, поставивши смайлики.

"Так, закидали мене повідомленнями, я вчора сказала не каблучка, а обручка. Дівчатка, каблучка", - повторила Ксенія, показуючи кільце.

До цього Ксенія їхала в авто та розповідала про кільце на своєму безіменному пальці. І Мішина обмовилася, сказавши "обручка", що відразу породило чутки про нового обранця.

Слід зазначити, що чутки з'явилися не на порожньому місці, адже Ксенія нещодавно розповідала про своє таємне побачення і хвалилася величезним букетом квітів.

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