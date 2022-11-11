Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала кольцо на безымянном пальце, обратившись к фанатам.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". Также звезда была главной героиней шоу "Холостячка", а после этого судила проект "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А теперь звезда решила рассказать о своем кольце на безымянном пальце.

"Кольцо", - написала Мишина на кадрах, поставив смайлики.

"Так, забросали меня сообщениями, я вчера сказала не "каблучка", а "обручка". Девочки, "каблучка", - повторила Ксения, показывая кольцо.

До этого Ксения ехала в авто и рассказывала о кольце на своем безымянном пальце. И Мишина обмолвилась, сказав "обручка", что сразу породило слухи о новом избраннике.

Стоит отметить, что слухи появились не на пустом месте, ведь Ксения недавно рассказывала о своем тайном свидании и хвасталась огромным букетом цветов.

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