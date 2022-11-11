Танцівниця Ілона Гвоздєва з "Танців зі зірками" звернулася до українців, які не стежать за дітьми.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Гвоздєва вирішила звернутися до батьків, які не стежать за своїми дітьми. Зірку засмутили неповнолітні українці, котрі вибігають на проїжджу частину.

"Увага, пішоходи", - написала Ілона.

"Шановні батьки, звертаюся до вас з великим проханням зараз, як водій автотранспорту. Будь ласка, навчайте та розповідайте своїм дітям правила користування пішохідного переходу. Це не майданчик для гри, не майданчик для спілкування по телефону, прослуховування музики у навушниках, так? Тому що вони просто йдуть знебашені. Вона йшла-шла передумала, туди пішла, з тим поспілкувалася, між собою поговорили. Будь ласка, потім водії винні, що можуть збити ні в чому невинну дитину", - сказала Ілона.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала битву у танці разом із Ілоною Гвоздєвою.

Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців з зірками" повернула своє кохання додому через два роки.

А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців із зірками" похвалилася талантами дочки та чоловіка



