Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Гвоздева решила обратиться к родителям, которые не следят за своими детьми. Звезду огорчили несовершеннолетние украинцы, которые выбегают на проезжую часть.
"Внимание, пешеходы", - написала Илона.
"Уважаемые родители, обращаюсь к вам с большой просьбой сейчас, как водитель автотранспорта. Пожалуйста, учите и рассказывайте своим детям правила пользования пешеходного перехода. Это не площадка для игры, не площадка для общения по телефону, прослушивания музыки в наушниках, да? Потому что они просто идут обезбашенные. Она шла-шла передумала, туда пошла, с тем пообщалась, между собой поговорили. Пожалуйста, потом водители виноваты, что могут сбить не в чем невинного ребенка", - сказала Илона.
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