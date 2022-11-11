Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка". Зірка має дружину Христину, яка йому встигла народити трьох дітей. При цьому пара не збирається зупинятися на досягнутій і планує мінімум ще одну дитину, адже хоче дівчинку. Христина, як і зірковий чоловік, веде сторінку до Інстаграма, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу дружина Решетника показала, як готується до фотографування.

"Сьогодні повернулася у довоєнний час. Востаннє така зйомка була ще в лютому", - написала Крістіна, показуючи, як з нею працюють у гримерці.

"Виконано", - написала дружина Решетника на наступний сторіс, показуючи результат.

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"Люблю натуральність, але сьогодні я була різною...", - написала на ще одному сторисі зірка.

"Надя, я в захваті", - підсумувала зйомки Крістіна.

Нагадаємо, дружина Решетника з молодшим сином нагадала українцям про важливе

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