Как сообщает Politeka.net, 9 ноября в Украине отмечают День письменности и языка. Украинцы уже написали радиодиктант национального единства, а звезды поздравляют с праздником в соцсетях. Жена телеведущего Григория Решетника в этот день напомнила о важности украинского языка. Пост появился на ее странице в Instаgram.
Кристина Решетник опубликовала совместный снимок с младшим сыном Сашей - оба мило улыбаются на камеру. Как, призналась счастливая мамочка фото они сделали специально, чтобы поздравить украинцев с Днем письменности и языка.
"Мы с Сашей поздравляем украинцев с праздником письменности и украинского языка. Мова - это главное оружие и одно из самых главных показателей, что нас отличает от российских оккупантов. Помним об этом!", - написала жена телеведущего Григория Решетника.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Жена Остапчука после новости о разводе рассказала об уезде из Украины: "На душе такие..."
Украинцы выступили против установки главной елки страны: "Средства на приобретение, монтаж и обслуживание лучше потратить на помощь ВСУ"
Глущенко з "Дизель шоу" призналась, как ей живется за границей: "К сожалению, никто не..."
Полякова огорошила поведением, украинцы в недоумении: "Оля, что с вами? Пусть Бог милует..."
Кристина Решетник также обрадовалась, что все чаще слышит в Киеве родной украинский язык. А люди, которые переехали из Харькова и Запорожья, сразу переходят на родной язык в разговоре с ней.
"Им сложно, даже очень, но пытаются) 💪 За это большой респект!", - добавила Кристина Решетник.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.