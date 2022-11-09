Кристина Решетник обрадовалась, что все чаще слышит в Киеве родной украинский язык.

Как сообщает Politeka.net, 9 ноября в Украине отмечают День письменности и языка. Украинцы уже написали радиодиктант национального единства, а звезды поздравляют с праздником в соцсетях. Жена телеведущего Григория Решетника в этот день напомнила о важности украинского языка. Пост появился на ее странице в Instаgram.

Кристина Решетник опубликовала совместный снимок с младшим сыном Сашей - оба мило улыбаются на камеру. Как, призналась счастливая мамочка фото они сделали специально, чтобы поздравить украинцев с Днем письменности и языка.

"Мы с Сашей поздравляем украинцев с праздником письменности и украинского языка. Мова - это главное оружие и одно из самых главных показателей, что нас отличает от российских оккупантов. Помним об этом!", - написала жена телеведущего Григория Решетника.

Кристина Решетник также обрадовалась, что все чаще слышит в Киеве родной украинский язык. А люди, которые переехали из Харькова и Запорожья, сразу переходят на родной язык в разговоре с ней.

"Им сложно, даже очень, но пытаются) 💪 За это большой респект!", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.