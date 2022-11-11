Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". У звезды есть жена Кристина, которая ему успела родить троих детей. При этом пара не собирается останавливаться на достигнутом и планирует минимум еще одного ребенка, ведь хочет девочку. Кристина, как и звёздный муж, ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз жена Решетника показала, как готовится к фотосъемке.

"Сегодня вернулась в довоенное время. Последний раз такая съемка была еще в феврале", - написала Кристина, показывая, как с ней работают в гримерке.

"Выполнено", - написала жена Решетника на следующем сторис, показывая результат.

"Люблю натуральность, но сегодня я была разной...", - написала на еще одном сторис звезда.

"Надя, я в восторге", - подытожила съемки Кристина.

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