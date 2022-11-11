Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде свій блог, поділяючись не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ганна зібралася йти складати іспит з англійської мови. Зірка вирішила надіти ефектну сукню із пристойним вирізом, щоб іспит проходив простіше.

"Доброго ранку від Верунчика. Слухайте, я сьогодні з ранку записую привітання з днем ​​народження дуже хорошим людям. Вони попросили, щоб Верунчик їх привітав. І в мене через півгодини іспит, перший іспит з англійської мови зі вступу до Шевченка (КНУ ім. Тараса) Шевченка (прим. ред.) на психологію. І знаєте, що я вирішила?

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала битву у танці разом із Ілоною Гвоздєвою.

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