Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно веде свій блог, поділяючись не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Ганна зібралася йти складати іспит з англійської мови. Зірка вирішила надіти ефектну сукню із пристойним вирізом, щоб іспит проходив простіше.
"Доброго ранку від Верунчика. Слухайте, я сьогодні з ранку записую привітання з днем народження дуже хорошим людям. Вони попросили, щоб Верунчик їх привітав. І в мене через півгодини іспит, перший іспит з англійської мови зі вступу до Шевченка (КНУ ім. Тараса) Шевченка (прим. ред.) на психологію. І знаєте, що я вирішила?
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
У Генштабі ЗСУ сказали, що думають про "лінію Вагнера": і натякнули на сюрприз для окупантів
"Швидко не буде": розкрито подробиці втечі росіян з Херсона та їх головну мету
"Справа ще серйозніша": Росія зазнає стратегічної поразки, що буде далі
"Такий щасливий": екс-"Холостяк" Макацарія не стримав почуття поряд з молоденькою дружиною
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала битву у танці разом із Ілоною Гвоздєвою.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" показала чим годує вдома свою родину.
Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" розкрила три свої секрети щасливого життя .