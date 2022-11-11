Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно ведет свой блог, делясь не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Анна собралась идти сдавать экзамен по английскому языку. Звезда решила надеть эффектное платье с приличным вырезом, чтобы экзамен проходил проще.

"Доброе утро от Верунчика. Слушайте, я сегодня с утра записываю поздравления с днем рождения очень хорошим людям. Они попросили, чтобы Верунчик их поздравил. И у меня через полчаса экзамен, первый экзамен по английскому языку по вступлению в Шевченка (КНУ им. Тараса Шевченка, прим. ред.) на психологию. И знаете, что я решила? Я решила остаться Верунчиком. Как вы думаете, я отвлеку от своей не очень хорошего английского языка своим декольте и этим платьем?", - спросила Анна.

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