Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук привыкла к комплиментам, вниманию и всячески демонстрирует фигуру в Инстаграм. На новых фотосессиях артистка старается подбирать такие образы, которые бы делали акцент именно на ее формах.
В этот раз Саливанчук похвасталась, как она веселится на небольшом отдыхе с подругой. В черном костюме Анна покрасовалась перед камерой, а затем посмеялась над довольно пикантным ракурсом, который подобрала для нее подруга.
Очередной акцент на пышных формах не остался незамеченным, а также повеселил саму артистку, которая прокомментировала выходку в Инстаграм: «Когда снимают не лицо и девочки» - пишет Саливанчук.
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Ранее Саливанчук сделала исключение и показала редкие семейные кадры, в частности, поздравив супруга с годовщиной их первого свидания. Также свое обращение Анна сопроводила архивными фото с тех дней.
«Восемь лет с первого свидания. Какие молодые, счастливые, и даже не думали, что будем вместе так долго и будем иметь двух чудесных сыновей» - пишет Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.