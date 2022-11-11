Як пише Politeka.net , Алекс Тополький - відомий український бізнесмен, який став героєм шоу "Холостяк" у 12-му сезоні. Проект довгий час не виходив на екрани, але з третьої спроби українці змогли нарешті побачити улюблене шоу. При цьому без скандалів не обійшлося, адже спершу українцям не сподобалося озвучення, де всіх учасниць озвучила одна дівчина. Після цього з'явилися екс-учасниці, які розповіли про погане ставлення до проекту.

Тим часом сам Топольський продовжує піарити проект у своєму блозі Інстаграм. Зірка опублікувала нове відео, де підігріла інтерес до третього випуску.

"Ох буде багато непередбачуваностей. Третій випуск "Холостяк" о 19.00 вже сьогодні", - написав Топольський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Капець, який ти красивий", "дівчинка: дивиться холостяка, жінка: п'є за визволення Херсона", "Аа, клас", "Ще з учорашнього дня готуюся до перегляду", "Алекс я чекаю з нетерпінням третій випуск Холостяка чекаю на нові побачення ".

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