Как пишет Politeka.net, Алекс Тополький - известный украинский бизнесмен, который стал героем шоу "Холостяк" в 12-м сезоне. Проект долгое время не выходил на экраны, но с третьей попытки украинцы смогли наконец-то увидеть любимое шоу. При этом без скандалов не обошлось, ведь сначала украинцам не понравилась озвучка, где всех участниц озвучила одна девушка. После этого объявились экс-участницы, которые рассказали о плохом отношении на проекте.

Тем временем сам Топольский продолжает пиарить проект в своем блоге Инстаграм. Звезда опубликовал новое видео, где подогрел интерес к третьему выпуску.

"Ох будет много непредсказуемостей. Третий выпуск «Холостяк» в 19.00 уже сегодня", - написал Топольский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Капец, какой ты красивый", "девочка: смотрит холостяка, женщина: пьет за освобождение Херсона", "Аа, класс", "Еще со вчерашнего дня готовлюсь к просмотру", "Алекс я жду с нетерпением третий выпуск Холостяка жду новые свидания".

Напомним, у участницы «Холостяка» был роман с известным украинским актером, названо его имя

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