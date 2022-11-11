Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки ролі Женьки у серіалі "Свати". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна показала підросла сина Михайла.

"Найдорожчі речі у світі безкоштовні. Дякую за теплі фотографії", - написала Кошмал.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Маленька копія", "Ви неперевершені, як завжди", "Такі милі на фотки дивіться", "Нічого собі, ви круті, теж сьогодні день незалежності у поляків ми всі любимо", "Дуже хороші. Не віриться, що у вас уже дитина) Ви для мене завжди юна дівчинка", "Міша, такий хороший і добрий і милий і дуже згоден на свою матір, а в нього мати така добра і красива".

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