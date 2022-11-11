Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря роли Женьки в сериале "Сваты". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна показала подросшего сына Михаила.

"Самые дорогие вещи в мире бесплатные. Спасибо за теплые фотографии", - написала Кошмал.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Маленькая копия", "Вы непревзойденны, как всегда", "Такие милые на фотки смотритесь", "Ничего себе, вы крутые, тоже сегодня день независимости у поляков мы все любим", "Очень хорошие. Не верится, что у вас уже ребенок) Вы для меня всегда юная девочка", "Миша, такой хороший и добрый и милый и очень согласен на свою мать, а у него иметь такая добрая и красивая".

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал призналась, как у нее получается сохранять здоровье и красиво выглядеть

Также Politeka сообщала, что звезда "Сватов" Кошмал показала загадочное фото своего мужа с татуировками

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