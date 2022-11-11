Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Злата похвалилася стильним чином у білому костюмі.
"Скрізь, де зараз проходять наші концерти на підтримку України, зустрічаю вимушених переселенців. Людей, які втекли від війни.
Часто чую історії: наш будинок під Харковом зруйнований, ми дивом встигли врятуватися з-під обстрілів. Або ось така історія: у Берліні, де влаштовано притулок дітям з Маріуполя, наші маленькі сонечка падають на підлогу і закривають своїми ручками обличчя, коли летить літак. Вихователі, побачивши це вперше, стояли просто зі сльозами на очах... Німа сцена", - написала Огневич.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Відомо про жертви: з'явилися фото руїн житлової п'ятиповерхівки, по якій вдарили окупанти
Учасниця «Холостяка» мала роман із відомим українським актором, названо його ім'я: "Дуже люблю…"
ЗСУ повністю звільнили ще одну область від окупантів: відео
Фанати, включаючи шеф-кухаря Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Перший кадр кохання", "Найсміливіший, найдобріший, найталановитіший наш український народ", "Злато, Ви шикарна і вогонь", "Яка ви чарівна. Злата, ви чарівна, як завжди".
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розповіла, що робить за 16 км від гарячих точок поряд із військовими
А ще Politeka повідомляла, що Огневич звернулася до українців після провалу у голосуванні за журі Нацвідбору Євробачення
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич без зайвого пафосу засвітилася біля гарячих крапок .