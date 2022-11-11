Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата похвалилася стильним чином у білому костюмі.

"Скрізь, де зараз проходять наші концерти на підтримку України, зустрічаю вимушених переселенців. Людей, які втекли від війни.

Часто чую історії: наш будинок під Харковом зруйнований, ми дивом встигли врятуватися з-під обстрілів. Або ось така історія: у Берліні, де влаштовано притулок дітям з Маріуполя, наші маленькі сонечка падають на підлогу і закривають своїми ручками обличчя, коли летить літак. Вихователі, побачивши це вперше, стояли просто зі сльозами на очах... Німа сцена", - написала Огневич.

Фанати, включаючи шеф-кухаря Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Перший кадр кохання", "Найсміливіший, найдобріший, найталановитіший наш український народ", "Злато, Ви шикарна і вогонь", "Яка ви чарівна. Злата, ви чарівна, як завжди".

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