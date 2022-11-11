Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала зіркою "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну, а після 24 лютого зайнялася організацією благодійної вечері, де збирає гроші для допомоги українцям. Зірка тривалий час жила у Празі у подруги, а після цього переїхала з дочкою до Парижа. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга вирішила розповісти про повернення до України.

"Покидаю Париж, бо такі їду до Києва) Такі зніматимемо МШ (Майстер Шеф) профіки", - написала зірка.

Також Мартиновська показала свої зміни у зовнішності. Як можна побачити, Ольга вирішила обрізати волосся, зробивши собі каре.

"Як у старі добрі часи скоро обіймемося і запиляємо для вас сезон", - написала Ольга, з'явившись поряд з Ярославським та Хіменес-Браво.

Нагадаємо, засмучена Мартинівська з "Майстер Шеф" поскаржилася українцям .

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