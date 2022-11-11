Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала звездой "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину, а после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги для помощи украинцам. Звезда долгое время жила в Праге у подруги, а после этого переехала с дочерью в Париж. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга решила рассказать о возвращении в Украину.

"Покидаю Париж, ибо такие еду в Киев) Таки будем снимать МШ (Мастер Шеф) профики", - написала звезда.

Также Мартыновская показала свои изменения во внешности. Как можно заметить, Ольга решила обрезать волосы, сделав себе каре.

"Как в старые добрые времена скоро обнимемся и запилим для вас сезон", - написала Ольга, появившись рядом с Ярославским и Хименес-Браво.

Напомним, расстроенная Мартыновская из "Мастер Шеф" пожаловалась украинцам

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