Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль Нати. Тепер зірка не дуже любить, коли її так називають і хоче відійти від того образу. А нещодавно стало відомо, що Ганна вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А напередодні зірка показала знімок УЗД, де можна побачити замість дитини кота. Ганна назвала свого улюбленця "сином", яких у них із Волошиним з'явився.
Але не всі українці оцінили це рішення. Ганна вирішила відповісти на один із коментарів у своєму сторіс.
"Починаємо ранок зі звинувачень", - написала Трінчер на кадрах, де тримає кота.
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"Який за рахунком у тебе кіт. Потім знову бабусі віддаси?)", - спитав фанат.
"У мене вже були два врятовані коти. Зараз вони живуть у Ба. Це болюча тема для мене", - написала зірка.
Нагадаємо, Трінчер мало не втратила квартиру через свій "син"
Також Politeka повідомляла, що Трінчер виклала фрагмент нової пісні та нарвалася на звинувачення у плагіаті
А ще Politeka писала, що Трінчер нарвалася на жорстку критику після новини про них із чоловіком сина