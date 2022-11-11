Співачка Ганна Трінчер відповіла хейтерам, які її розкритикували через новий "син".

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль Нати. Тепер зірка не дуже любить, коли її так називають і хоче відійти від того образу. А нещодавно стало відомо, що Ганна вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А напередодні зірка показала знімок УЗД, де можна побачити замість дитини кота. Ганна назвала свого улюбленця "сином", яких у них із Волошиним з'явився.

Але не всі українці оцінили це рішення. Ганна вирішила відповісти на один із коментарів у своєму сторіс.

"Починаємо ранок зі звинувачень", - написала Трінчер на кадрах, де тримає кота.

"Який за рахунком у тебе кіт. Потім знову бабусі віддаси?)", - спитав фанат.

"У мене вже були два врятовані коти. Зараз вони живуть у Ба. Це болюча тема для мене", - написала зірка.

Нагадаємо, Трінчер мало не втратила квартиру через свій "син"

Також Politeka повідомляла, що Трінчер виклала фрагмент нової пісні та нарвалася на звинувачення у плагіаті

А ще Politeka писала, що Трінчер нарвалася на жорстку критику після новини про них із чоловіком сина



