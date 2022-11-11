Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", где сыграла роль Наты. Теперь же звезда не очень любит, когда ее так называют и хочет отойти от того образа. А недавно стало известно, что Анна вышла замуж за блогера Александра Волошина. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А накануне звезда показала снимок УЗИ, где можно увидеть вместо ребенка кота. Анна назвала своего любимца "сыном", которых у них с Волошиным появился.

Но не все украинцы оценили данное решение. Анна решила ответить на один из комментариев в своем сторис.

"Начинаем утро с обвинений", - написала Тринчер на кадрах, где держит кота.

"Какой по счету у тебя кот. Потом снова бабушке отдашь?)", - спросил фанат.

"У меня уже были два спасенные кота. Сейчас они живут у Ба. Это больная тема для меня", - написала звезда.

Напомним, Тринчер чуть ли не лишилась квартиры из-за своего "сына"

Также Politeka сообщала, что Тринчер выложила фрагмент новой песни и нарвалась на обвинения в плагиате

А еще Politeka писала, что Тринчер нарвалась на жесткую критику после новости о их с мужем сыне



